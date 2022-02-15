В Калужской области три человека пострадали в столкновении фуры «МАН» и «Мицубиси»

Около 21:35 в понедельник, 14 февраля, грузовой автомобиль «МАН» столкнулся с легковым «Мицубиси Лансер» на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, легковушка по какой-то причине стояла на проезжей части недалеко от деревни Афанасово. И в нее врезался двигавшийся в сторону Калуги 57-летний водитель большегруза.

Различные травмы получили три человека, находившиеся в «Мицубиси»: мужчины 52 и 48 лет, а также 16-летний подросток.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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