В Обнинске таксист с друзьями избил пассажирку

В Обнинске конфликт таксиста с пассажиркой привел к возбуждению уголовного дела по статьям «Кража» и «Хулиганство». Во вторник, 15 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как рассказала пострадавшая женщина, она вечером вместе со знакомыми ехала на такси. По дороге она поссорилась с водителем. Он остановил машину и позвонил знакомым, которых попросил приехать. Словесная перепалка переросла в драку. Женщина получила удар в лицо и выронила мобильник, который потом так и не нашла.

Задержан 22-летний водитель. Сейчас выясняется, кто вместе с ним участвовал в драке.

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