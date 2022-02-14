В Калуге вновь повредили скульптуру Циолковского с велосипедом

В понедельник, 14 февраля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что у скульптуры Константина Циолковского с велосипедом на улице Театральной обнаружены повреждения. Их заметили при уборке пешеходной зоны от снега.

Трещина образовалась на руле велосипеда.

- Такое случается, к сожалению, регулярно, - прокомментировал глава администрации.

Денисов поручил за неделю – до 21 февраля – исправить ситуацию.

Напомним, летом 2021 года скульптуру Циолковского с велосипедом повредили вандалы. Тогда детали для ремонта собирал драматический театр.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!