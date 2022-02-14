В Калужской области «Ниссан» столкнулся с «Рено»

Около 10:00 в понедельник, 14 февраля, на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили «Рено Дастер» и «Ниссан Примера».

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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