В Калужской области 65-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 22:00 в городе Ермолино Боровского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Погибла 65-летняя женщина, сообщили нам в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили пенсионерку на диване. По предварительным данным, она отравилась угарным газом. Пенсионерку не успели довезти до больницы, женщина скончалась в машине скорой помощи.

Следователи проводят проверку. Причины пожара устанавливаются.

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