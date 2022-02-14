В Калуге два человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Жигулей»

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок 12 февраля произошло ДТП. Подробности сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, около 18:20 36-летняя женщина за рулем «Тойоты Рав 4» при развороте не пропустила встречный автомобиль «Жигули».

Различные травмы получили предполагаемая виновница и 20-летний водитель «Жигулей». Госпитализация им не понадобилась.

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