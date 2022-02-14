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В Обнинске возбуждено уголовное дело после конфликта охранника школы и мамы ученицы

Дмитрий Ивьев , Фото: страница школы в ВК.
Опубликовано: 14.02.2022 11:29 0 591
В Обнинске возбуждено уголовное дело после конфликта охранника школы и мамы ученицы

Как мы уже рассказывали, в начале февраля в школе №10 Обнинска произошел конфликт между охранником и мамой одной из учениц. В понедельник, 14 февраля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, женщина привела ребенка на дополнительные занятия и ждала у входа. 42-летний охранник, сотрудник одного из ЧОП, был пьян, начал конфликт с женщиной и толкнул ее.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: страница школы в ВК.
Опубликовано: 14.02.2022 11:29 0 591
Тэги: происшествие школа
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