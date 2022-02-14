В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Дэу» и «Лады»

Около 16:25 в воскресенье, 13 февраля, в городе Киров Калужской области ДТП произошло на улице Фокина. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу Матиз».

Различные травмы получили три человека: 66-летний водитель и 35-летняя пассажирка «Дэу», а также 20-летния пассажир «Лады». Все они госпитализированы.

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