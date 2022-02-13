В Калуге водитель «Деу» сбил 37-летнего мужчину на улице Гурьянова

Как мы уже рассказывали, ночью в субботу, 12 февраля, в Калуге на улице Гурьянова в районе дома №29 водитель «Деу» сбил пешехода. В воскресенье в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Деу Нексия» двигался в сторону улицы Карачевской и сбил 37-летнего мужчину возле пешеходного перехода.

С различными травмами пешехода госпитализировали.

Причины ДТП и точные обстоятельства устанавливаются.

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