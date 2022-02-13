В Калуге водитель «Тойоты» сбил 22-летнюю девушку ночью на улице Рылеева

Около 23:30 в субботу, 12 февраля, в Калуге в районе дома №39 по улице Рылеева водитель «Тойоты» сбил пешехода. В воскресенье об этом сообщили в управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Тойоты Королла» двигался по улице Рылеева в сторону улицы Кирова и сбил 22-летнюю девушку.

С различными травмами пешеход госпитализирована.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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