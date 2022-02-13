В Калужской области 51-летние мужчина и женщина пострадали в столкновении «Ниссана» и «Митсубиси»

Около 12:15 в субботу, 12 февраля, на 401 километре трассы А108 столкнулись «Ниссан» и «Митсубиси». Об этом сообщает управление ГИБДД по Калужской области в воскресенье.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Ниссан Тиида» двигалась со сторону Балабаново и по дороге в Ермолино столкнулась с «Митсубиси Паджеро» под управлением 51-летнего мужчины.

Различные травмы получили водитель «Митсубиси» и 51-летняя пассажирка этой машины. Обоих госпитализировали.

Причины ДТП и точные обстоятельства устанавливаются.

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