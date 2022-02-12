В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Ниссана» и «Лады»

Около 8:30 в субботу, 12 февраля, на дороге Калуга – Медынь произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на въезде в поселок Полотняный Завод столкнулись легковые автомобили «Ниссан Альмера» и «Лада Ларгус».

МЧС сообщает о нескольких пострадавших.

Причины ДТП и точные обстоятельства устанавливаются.

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