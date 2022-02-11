Спортивный врач из Калуги рассказал о действии допинга, который нашли у Камилы Валиевой

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что Камила Валиева продолжит выступление на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, что несовершеннолетняя спортсменка помогла выиграть сборной России золотые медали в командном турнире фигуристов. После этого стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре на чемпионате России. В ее крови, по предварительным данным, нашли триматазидин.

Мы попросили прояснить ситуацию спортивного врача футбольного клуба «Калуга» Нарека ОВСЕПЯНА.

- Триматазидин - это антиангинальный препарат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Это процесс происходит у всех спортсменов во время тренировочного процесса или соревнований из-за недостатка кислорода и питания, - рассказал Нарек Овсепян. - Препарат через две недели повышает терпимость к физическим нагрузкам. Человек после такого короткого срока приема триматазидина становится, по сути дела, более выносливым. Хотя действия препарата и не очень сильное. Для меня это ситуация непонятна, зная все немедикаментозные возможности. Сейчас очень много разрешенных препаратов и процедур, которые при этом не несут никакого вреда организму. Спортивная медицина богата на такие вещи. От фармакологии врачи все чаще отказываются. Просто нужен грамотный специалист, чтобы восстановить любого спортсмена.

По словам Нарека Овсепяна, на днях футболисты «Калуги» прошли углубленное медицинское обследование в Москве. Врач получил полные карты ребят, где видит, какие витамины и разрешенные препараты нужно назначить игрокам. Над каждым спортсменом работа будет вестись точечно.

- Если даже вещество попала в организм Валиевой случайно – это не освобождает спортсменку от наказания. Если, правда, будет доказано, что кто-то преднамеренно это сделал, то последствия могут быть для фигуристки меньше, - подытожил врач ФК «Калуга».

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