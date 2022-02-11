В Калуге загорелась трансформаторная подстанция на территории завода

Около 10:25 утра в пятницу, 11 февраля, на улице Азаровской в Калуге произошел пожар. Загорелась трансформаторная подстанция на территории Калужского завода автомобильного электрооборудования, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Никто из людей не пострадал.

На место происшествия выезжали 12 пожарных расчетов.

Причины пожара устанавливаются.

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