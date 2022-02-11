В Калуге пропала 25-летняя девушка

В Калуге пропала 25-летняя Наталья АКСЕНОВА. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз девушку видели 7 февраля.

На данный момент нет информации, где она может находиться. На связь Наталья не выходит.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 167 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Была одета: светло-фиолетовая парка с капюшоном, черная футболка, синие джинсы, черные полусапожки.

С собой: черный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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