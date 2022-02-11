В Калуге 14-летняя девочка пострадала при обрушении остановки под тяжестью снега

В Калуге 14-летняя девочка пострадала при обрушении остановочного павильона на улице Кирова в Калуге. Об этом сообщили в пятницу, 11 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, на крыше остановки в районе перекрестка улиц Кирова и Плеханова скопилось большое количество снега, и она разрушилась.

Ожидавшая транспорта, который в этот день не ходил, девочка получила ушибы мягких тканей головы. Ее доставили в больницу, но позже отпустили домой.

Проверка Следственного комитета проводится по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности). Также проверку проводит прокуратура Калужской области.

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