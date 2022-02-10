В Калужской области квартира сгорела из-за короткого замыкания

Около 12:25 в четверг, 10 февраля, в городе Кременки Жуковского района произошел пожар. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, квартира загорелась в многоэтажном панельном доме на улице Солнечной.

Из огня спасли одного человека. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Квартира выгорела изнутри.

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