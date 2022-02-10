В Калужской области водитель фуры врезался в трактор

Около 17:15 в среду, 9 февраля, на трассе А108 в Боровском районе произошло ДТП. подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель фуры «Скания» у деревни Башкардово двигался со стороны Ермолино, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и врезался в трактор «Джон Дир».

С различными травмами госпитализирован 32-летний тракторист.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!