В Калуге наледь частично разрушила крышу жилого дома на улице Баумана
Вечером в среду, 9 февраля, на улице Баумана в Калуге сошедшая наледь частично разрушила крышу многоквартирного жилого дома №18. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Никто из людей не пострадал.
На месте работают аварийные службы, подходы к дому перекрыты.
Прокурор области Константин Жиляков выехал на улицу Баумана, чтобы разобраться в ситуации.
Дом №18 на улице Баумана построен в 1900 году. По последним официальным данным, в пяти квартирах проживает семь человек.
В 2019 году дом признали аварийным по причине физического износа. Его расселение и снос запланированы на лето 2024 года.
Напомним, ранее в Калуге не выдержала большого количества снега крыша многоквартирного дома на улице Линейной.
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