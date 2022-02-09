В Калуге наледь частично разрушила крышу жилого дома на улице Баумана

Вечером в среду, 9 февраля, на улице Баумана в Калуге сошедшая наледь частично разрушила крышу многоквартирного жилого дома №18. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Никто из людей не пострадал.

На месте работают аварийные службы, подходы к дому перекрыты.

Прокурор области Константин Жиляков выехал на улицу Баумана, чтобы разобраться в ситуации.

Дом №18 на улице Баумана построен в 1900 году. По последним официальным данным, в пяти квартирах проживает семь человек.

В 2019 году дом признали аварийным по причине физического износа. Его расселение и снос запланированы на лето 2024 года.

Напомним, ранее в Калуге не выдержала большого количества снега крыша многоквартирного дома на улице Линейной.

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