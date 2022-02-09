В Калуге ищут предпринимателей, виновных в падении снега на пешеходов на улице Кирова

В Калуге прокуратура проводит проверку по факту падения снега на пешеходов с крыши дома №22/45 на улице Кирова. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Виновников ищут среди владельцев здания, в котором располагаются офисы и магазины.

Как мы уже рассказывали, снег упал на тротуар 7 февраля около 17:00. В результате происшествия пострадали три человека. Один мужчина и одна женщина госпитализированы, еще одному мужчине оказана помощь на месте.

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