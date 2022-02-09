В Калужской области автобус столкнулся с КамАЗом после неудачного обгона

Как мы уже рассказывали, днем 8 февраля в Думиничском районе столкнулись рейсовый автобус «Москва - Дятьково» и грузовик КамАЗ. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса «Хендай» двигался со стороны Калуги, пошел на обгон, но неверно оценил ситуацию. В результате автобус на нерегулируемом перекрестке столкнулся с грузовиком, который поворачивал налево. После этого «Хендай» съехал в кювет.

Находившиеся в салоне пассажиры не пострадали. Водитель автобуса попал в больницу.

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