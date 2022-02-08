В Калуге загорелся припаркованный у горуправы автомобиль

Около 14:00 во вторник, 8 февраля, в Старичковом переулке в Калуге загорелся припаркованный автомобиль «Джили». Машина стояла у здания городской управы со стороны загса.

Пожар начался в моторном отсеке. Очевидцы пытались забросать огонь снегом. Затем на место прибыли сотрудники МЧС. Они и потушили автомобиль.

Никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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