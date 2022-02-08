В Калужской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадал один человек

Около 13:50 во вторник, 8 февраля, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Москва - Дятьково» и грузовика КамАЗ. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

После столкновения автобус «Хендай» съехал в кювет. В салоне находились 10 пассажиров.

По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автобуса. Он госпитализирован.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла недалеко от деревни Плоцкое.

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