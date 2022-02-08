В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и двух грузовиков

Около 21:10 в понедельник, 7 февраля, в Мещовском районе на трассе М3 «Украина» произошло ДТП. Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель недалеко от поселка Новоселки выехал на встречную полосу и создал помеху водителю «Лады Гранта», двигавшемуся в сторону Калуги. 39-летний водитель «Лады» потерял управление, машину выбросило на встречную полосу, где «Гранта» столкнулась сначала с грузовиком «Скания», а потом с фурой «ДАФ». После этого легковушка врезалась в дорожное ограждение.

С различными травмами в больницу попали водитель «Лады» и его 37-летняя пассажирка.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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