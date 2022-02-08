В Калуге три человека пострадали при падении снега с крыши на улице Кирова
Около 17:00 в понедельник, 7 февраля, в Калуге снег упал на пешеходов с крыши дома №22/45 на улице Кирова. Об этом KP40 сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
В результате происшествия пострадали три человека. Один мужчина и одна женщина госпитализированы, еще одному мужчине оказана помощь на месте.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и скорой.
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