В Калужской области прокуратура начала проверку после смерти пациента, который ждал скорую помощь семь часов

На минувших выходных жительница Жуковского района сообщила в соцсетях о смерти своего мужа. По словам женщины, скорая помощь ехала на вызов более 7 часов.

Как написала жительница Калужской области, у ее мужа было поражение легких 60%, температура в 39 градусов, высокий уровень сахара.

После госпитализации мужчина скончался в больнице, сообщила супруга умершего.

По данному факту проводится проверка, заявили в понедельник, 7 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в ведомстве. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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