В Калужской области водитель «Лады» сбил 50-летнего мужчину

В Перемышльском районе Калужской области на дороге Голодское – Суворов – Одоев сбили пешехода. ДТП произошло 4 февраля около 23:00, сообщили в понедельник в регионально управлении ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» двигался в сторону деревни Голодское и сбил 50-летнего мужчину, который шел по проезжей части. После этого машина съехала в кювет.

С различными травмами пешеход госпитализирован в областную больницу в Калуги.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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