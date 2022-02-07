В Калуге пьяного водителя КамАЗа задержали на улице Московской

На улице Московской в Калуге инспекторы ДПС задержали пьяного водителя грузового автомобиля КамАЗ. В понедельник, 7 февраля, об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Водительского удостоверения у 38-летнего мужчины не было, ранее его лишили прав за пьяную езду.

Возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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