В Калуге произошел пожар на предприятии в Росве

Около 23:50 в воскресенье, 6 февраля, в поселке Росва на территории Калуги произошел пожар на одном из предприятий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелся мукомольный цех.

На место выезжали восемь пожарных расчетов.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

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