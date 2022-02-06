В Калужской области восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М3 «Украина»

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 6 февраля, около 12 часов на трассе М3 «Украина» произошло несколько ДТП. В одной из аварий пострадала восьмилетняя девочка. В управлении МВД по Калужской области сообщили подробности происшествия.

По предварительным данным, водитель «Ситроена» ехал по трассе в сторону Москвы, не учел дистанцию и столкнулся с «Киа Рио», который двигался попутно.

Различные травмы получила восьмилетняя девочка, находившаяся в «Ситроене». Ее доставили в больницу.

Ведется расследование.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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