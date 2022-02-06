В Калужской области на трассе М3 «Украина» столкнулись пять машин

Около 12 часов дня в воскресенье, 6 февраля, на 118 километре трассы М3 «Украина» произошли несколько аварий. Об этом сообщает управление МВД по Калужской области.

В ГУ МЧС по Калужской области уточнили, что столкнулись два «Ситроена Спейстурер», «Киа Рио»,«Рено Дастр» и «Форд Куга». Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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