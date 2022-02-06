В Калужской области прокуратура начала проверку после частичного обрушения кровли двухэтажного дома

В деревне Якимово Кировского района на улице Молодежной частично обрушилась кровля крыши жилого многоквартирного двухэтажного дома. В воскресенье, 6 февраля, прокуратура Калужской области начала проверку.

- Прокурор выехал на место происшествия с целью детально разобраться в ситуации и осуществить приём жителей пострадавшего дома, - подчеркнули в прокуратуре. - Организована проверка.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

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