В Калужской области начали проверку после смерти пациентки, к которой скорая помощь ехала больше двух часов

В Обнинске скончалась женщина, к которой скорая помощь ехала больше двух часов, сообщили родственники умершей в социальных сетях. В субботу, 5 февраля, ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- По случаю, произошедшему на днях в Обнинске, где женщина умерла «на руках» сотрудников скорой помощи, хочу пояснить следующее, - написал он в своем телеграм-канале. - Наше министерство держит ситуацию на контроле. Сейчас проводится служебная проверка по данному случаю. С медицинского персонала, принимавшего участие в оказании медицинской̆ помощи, уже взяли объяснительные. По результатам проверки нашим министерством совместно с Росздравнадзором будет создана служебная комиссия. Результаты заключения комиссии будут отправлены в ФМБА, которому подведомственна клиническая больница №8 для принятия соответствующих мер.

Ранее о проведении проверки также заявили в прокуратуре региона.

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