В Калуге сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который пытался скрыться на улице Труда

В Калуге пьяного водителя задержали на улице Труда. В пятницу, 4 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Инспекторы пытались остановить его на перекрестке улиц Воронина и Баррикад для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться.

Машина остановилась во дворе на улице Труда, водитель выбежал из салона, но его задержали.

Свое имя он называть отказался. Но уже в отделении полиции выяснилось, что калужанина 28 лет. Ранее он уже несколько раз был пойман пьяным за рулем. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!