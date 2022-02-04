В Калужской области 25-летняя женщина пострадала в столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

Поздно вечером 3 февраля в Малоярославце на улице Кирова столкнулись легковые автомобили «Лада Ларгус» и «Фольксваген Поло». Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП был 33-летний водитель «Лады».

Различные травмы получила 25-летняя пассажирка «Ларгуса».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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