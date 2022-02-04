В Калужской области водитель «Хонды» сбил 52-летнюю женщину на трассе

Около 7:45 утра в пятницу, 4 февраля, на 112 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла недалеко от села Спас-Загорье.

Пострадала 52-летняя женщина пешеход. Ее госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, сообщили нам в оперативных службах.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!