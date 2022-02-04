В Калуге водитель «Шевроле Нивы» сбил 21-летнюю девушку на улице Ленина

Около 7:50 утра в пятницу, 4 февраля, на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным оперативных служб, водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на 21-летнюю девушку.

Пострадавшая госпитализирована.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, водитель легковушки ехал со стороны улицы Кирова, а девушка пересекала улицу Ленина по переходу.

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