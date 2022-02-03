В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Рено» и «Опеля»

Около 19:30 в четверг. 3 февраля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от деревни Адамовское Дзержинского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили «Рено Дастер» и «Опель Астра». От удара «Рено» вылетел в кювет и перевернулся.

МЧС сообщает о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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