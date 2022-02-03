В Калуге водитель автобуса высадил 10-летнюю девочку, у которой не хватило денег на проезд

В Калуге водитель одного из городских автобусов высадил 10-летнюю девочку, у которой не хватило наличных денег для оплаты проезда. Об этой ситуации в четверг, 3 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА.

Она напомнила, что в прошлом году принят закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта.

Родители ребенка обратились с заявлением в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Калужской области Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа. В итоге водителя оштрафовали на 5000 рублей по ч. 2.1 ст.11.33 КоАП РФ.

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