В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил женщину на бульваре Энтузиастов

Около 10 утра в четверг, 3 февраля, на бульваре Энтузиастов в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» наехал на человека в одном из проездов между домами.

Пострадавшая - 85-летняя женщина, сообщили нам в оперативных службах. С переломами ее госпитализировали в БСМП.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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