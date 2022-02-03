В Калуге обрушилась стена дома-памятника на улице Космонавта Пацаева

В Калуге частично обрушилась стена дома №4 на улице Космонавта Пацаева, сообщил в четверг, 3 февраля, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. При этом в доме до сих пор живут люди.

- В 2019 году это здание признали аварийным и подлежащим реконструкции, но на тот момент в программу по переселению оно не попало, так как до 2023 года в Калуге идет расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года, - пояснил Денисов.

Он рассказал, что тревогу забил Прохор Михалев - сын одного из жителей этого дома. Его отцу уже передали ключи от комнаты в общежитии. Маневренное жилье предложат и другим собственникам квартир в доме-памятнике.

А вот когда они смогут получить новые квартиры, пока не сообщается. Расселение дома на улице Пацаева начнется не раньше следующего года.

- Дом заявителя обязательно будет включен в новую программу по переселению, которая начнёт реализовываться сразу же после завершения действующей, - прокомментировал Денисов

В 1864-1882 годах в доме №4 на нынешней улице Пацаева жил мореплаватель Семен Яковлевич Унковский. Также в нем бывали деятель народного просвещения Дмитрий Семенович Унковский и контр-адмирал, капитан фрегата «Паллада» Иван Семенович Унковский.

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