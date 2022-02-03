В Обнинске 36-летний мужчина пострадал в столкновении «Киа» и «Шевроле»

Утром 2 февраля на проспекте Ленина в Обнинске столкнулись «Киа Рио» и «Шевроле Лачетти». В этой аварии пострадал 36-летний водитель «Киа», сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, пострадавший автомобилист и был виновником. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил «Шевроле».

Помощь пострадавшему врачи скорой помощи оказали на месте аварии.

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