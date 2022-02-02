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Прокуратура Обнинска начала проверку после сообщений о конфликте между охранником школы и женщиной

Дмитрий Ивьев , Фото: страница школы в ВК.
Опубликовано: 02.02.2022 14:48 1 718
Прокуратура Обнинска начала проверку после сообщений о конфликте между охранником школы и женщиной

Утром в среду, 2 февраля, житель Обнинска разместил в соцсетях информацию о конфликте между охранником школы №10 и матерью одной из учениц.

Как пояснил автор сообщения, женщина привела дочку на занятия по хореографии, ждала ребенка у входа. Что стало причиной конфликта, не уточняется, но в итоге охранник якобы ударил жительницу Обнинска по лицу и толкнул.

Проверку по данному инциденту начата прокуратурой Обнинска. 

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - заявили в прокуратуре.

Также о проведении проверки сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось об инциденте с охранником в школе №51 Калуги. Однако позже в управлении образования все опровергли.

Тем временем

Известный педагог Калуги Сергей Зеленов: «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья».

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Дмитрий Ивьев , Фото: страница школы в ВК.
Опубликовано: 02.02.2022 14:48 1 718
Тэги: происшествие школа образование
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