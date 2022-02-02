Прокуратура Обнинска начала проверку после сообщений о конфликте между охранником школы и женщиной
Утром в среду, 2 февраля, житель Обнинска разместил в соцсетях информацию о конфликте между охранником школы №10 и матерью одной из учениц.
Как пояснил автор сообщения, женщина привела дочку на занятия по хореографии, ждала ребенка у входа. Что стало причиной конфликта, не уточняется, но в итоге охранник якобы ударил жительницу Обнинска по лицу и толкнул.
Проверку по данному инциденту начата прокуратурой Обнинска.
- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - заявили в прокуратуре.
Также о проведении проверки сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось об инциденте с охранником в школе №51 Калуги. Однако позже в управлении образования все опровергли.
Тем временем
Известный педагог Калуги Сергей Зеленов: «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья».
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