В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Киа» и «Мицубиси»

Около 12:15 в среду, 2 февраля, на улице Ленина в селе Детчино Малоярославецкого района столкнулись легковые автомобили «Киа Рио» и «Мицубиси Аутлендер». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По данным оперативных служб, в аварии пострадали три человека. 48-летняя водитель «Киа» и ее 46-летний пассажир госпитализированы. Травмы также зафиксированы у второго водителя.

В УГИБДД по Калужской области сообщили, что водитель «Киа» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

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