В Калужской области 29-летней женщине грозит 15 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

В Калужской области завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. В среду, 2 февраля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как мы уже рассказывали, авария произошла ночью 1 ноября прошлого года. На 115 километре федеральной трассы недалеко от деревни Митинка автомобиль «Ауди» врезался в попутный грузовик МАЗ. От удара легковушка загорелась.

По версии следствия, 29-летняя женщина, управлявшая «Ауди», была пьяна. С места аварии она скрылась. В ДТП погибли 35-летняя пассажирка и 27-летний пассажир. Мужчина скончался спустя несколько недель в больнице.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемой виновнице грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Грузовик, в который врезался «Ауди».

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