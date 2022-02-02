В Калужской области водитель спровоцировал аварию и скрылся

Как мы уже рассказывали, утром 1 февраля в поселке Товарково Дзержинского района произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на въезде в поселок со стороны Калуга – Медынь некий водитель обгонял «Санг Йонг», столкнулся с ним, но не остановился, а поехал дальше. От удара «Санг Йонг» выбросило на правую обочину, потом занесло, и он столкнулся на встречной полосе с «Фольксвагеном».

Различные травмы получил 62-летний водитель «Санг Йонга».

Виновника ДТП сейчас ищут.

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