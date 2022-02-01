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В Калуге водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика на улице Платова

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 01.02.2022 12:56 0 914
В Калуге водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика на улице Платова

Около 14:45 в понедельник, 31 января, на улице Платова в Калуге под колеса автомобиля «Лада Калина» попал 10-летний мальчик. Об аварии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады» двигался по Платова со стороны Грабцеского шоссе и в районе перекрестка с улицей Моторной сбил мальчика, который пересекал проезжую часть не по переходу, но рядом с ним.

С различными травмами ребенка отвезли в детскую областную больницу в Анненках. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 01.02.2022 12:56 0 914
Тэги: дтп происшествие дети мчс гибдд
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