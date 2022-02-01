В Калужской области 62-летний мужчина пострадал в столкновении «Санг Йонга» и «Фольксвагена»
Около 10:45 утра во вторник, 1 февраля, в поселке Товарково Дзержинского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на улице Дзержинского столкнулись легковые автомобили «Санг Йонг» и «Фольксваген».
В результате аварии различные травмы получил 62-летний водитель «Санг Йонга», он госпитализирован, сообщили нам в оперативных службах.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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