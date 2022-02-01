После ЧП на заводе в Калужской области госпитализирован один человек

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 1 февраля, ЧП произошло на заводе по производству алюминиевых конструкций «Агрисовгаз» в Малоярославце. Различные травмы получили три работника предприятия. Один из них, 49-летний мужчина, госпитализирован с повреждением лица и глаз. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи проводят проверку. По предварительным данным, произошла разгерметизация плавильной печи с алюминием. После этого возник гидроудар, разрушилась часть стены.

- Несущие стены здания затронуты не были, - заявили в Следственном комитете.

Стена разрушена на площади около 40 квадратных метров.

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