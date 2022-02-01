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Управление образования Калуги опровергло информацию о том, что ребенка-инвалида выставили из школы на улицу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2022 09:56 10 917
Управление образования Калуги опровергло информацию о том, что ребенка-инвалида выставили из школы на улицу

В конце минувшей недели в Калуге разгорелся скандал вокруг школы №51. Отец одного из учеников сообщил в соцсетях, что его ребенку-инвалиду охрана не дала погреться в школе. Однако в понедельник, 31 января, на планерке в городской управе опровергли это утверждение.

- Мы изучили всю ситуацию, - рассказала заместитель начальника управления образования Калуги Альбина БОБРОВА. - Изучили материалы, представленные школой. В том числе объяснения всех участников и свидетелей данной ситуации. Кроме того, мы просмотрели все записи с камер видеонаблюдения, расположенных как внутри школы, так и снаружи. Ситуация складывается таким образом, что ребенок, занимающийся по индивидуальном расписанию, завершил занятия и ушел, покинул стены школы. На улице его бабушка встречает. Однако через 45 минут он вернулся в школу без портфеля уже, без вещей и находился в холле. Там он находился не более семи минут. Охранник школы, представитель ЧОП, которое обеспечивает охрану, с ребенком не общался и не подходил к нему. Так же, как и ребенок к нему не подходил. Другой сотрудник школы подошел и сделал замечание по поводу поведения мальчика. Предложения выйти из школы ему не было. Мальчик еще какое-то время побыл в холле и затем школу самостоятельно покинул. Пока из того, что мы изучили, не видим подтверждающих фактов, что ребенка выгоняли из школы. 

В то же время сейчас продолжается проверка прокуратуры, полиции и аппарата уполномоченного по правам ребенка.

- Я сегодня посмотрел видео с камеры наблюдения. Я даже комментировать не хочу, - заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Обычный мальчик стоит в холле, немножко с другими ребятами общается, никто никого не выгонял. Вот такой век информационных технологий, социальных сетей. К сожалению, представьте, сколько мы бестолковой работы в результате этого обращения в социальных сетях сделали для чиновников различного уровня. 

В нашей редакции есть видео с камеры наблюдения в холле, однако мы не сможем его опубликовать из-за того, что на записи присутствует большое количество несовершеннолетних.

Судя по этим кадрам, мальчик, о котором идет речь, общался со сверстниками, они сказали ему что-то, после этого ребенок быстрым шагом пошел на улицу. Никто из сотрудников школы не выставлял его на улицу.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2022 09:56 10 917
Тэги: происшествие школа образование альбина боброва дмитрий денисов
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